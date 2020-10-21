Двое заключенных сбежали из колонии в Иркутской области

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Двое заключенных совершили побег из колонии-поселения в Иркутской области. Об этом сообщается на сайте главного управления ФСИН по региону.

Осужденные Николай Лиханов и Анатолий Сентяков отбывали срок в колонии-поселении при ИК №15 в Ангарске. Они осуждены за кражи и мошенничество.

Накануне сотрудники колонии обнаружили, что заключенные пропали. В настоящее время беглецов ищут. По данным УФСИН, они могут скрываться в Свирске, Нижнеудинске, Братске и Зиме.

В сентябре шестеро заключенных сбежали из исправительной колонии №2 строгого режима в Дагестане, сделав подкоп. Четверо из них были осуждены за наркотические преступления, двое — за убийства. Сбежавшие были приговорены к срокам от восьми до 15 лет.