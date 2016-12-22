В Приморье задержали сбежавшего из колонии заключенного

Сотрудники правоохранительных органов задержали заключенного, сбежавшего 6 августа из колонии в Приморском крае. Об этом говорится в сообщении на сайте краевого управления ФСИН России.

Мужчину задержали на территории Пожарского района. Сам он отбывал наказание на участке колонии-поселения при ИК-20 в поселке Заводской на юге Приморского края.

В начале июля в Красноярском крае из колонии-поселения сбежали четверо заключенных. Двое из них отбывали срок за угон, еще двое — за грабеж и разбой.