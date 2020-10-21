В Госдуме предложили запретить спам в почтовых ящиках

Депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Зубарев предложил запретить бросать рекламу в почтовые ящики домов без согласия жителей. С такой инициативой парламентарий обратился к главам Минцифры и Минстроя Максуту Шадаеву и Владимиру Якушеву, сообщает газета «Известия» со ссылкой на копию документа.

Изменения предлагается внести в федеральные законы «О почтовой связи» и «О рекламе». Как отмечает член общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов, сейчас любая компания может раскладывать флаеры, брошюры и листовки по почтовым ящикам, так как в российском законодательстве нет понятия «безадресная рассылка». Кроме того, почтовые ящики не подпадают под действие закона «О рекламе», регулирующего ее размещение на билбордах, в транспорте, на телевидении и радио, а также рекламу по телефону, указывает, в свою очередь, директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Зубарев пояснил, что почтовыми ящиками распоряжаются жилищно-эксплуатационные организации, они не принадлежат жильцам. Депутат предложил закрепить в ст. 31 закона «О почтовой связи» право собственности граждан на почтовые ящики, а гл. 2 закона «О рекламе» дополнить статьей об ограничении использования ящиков. Кроме того, он считает необходимым запретить распространение любой безадресной рекламы через почтовые ящики, за исключением социальной рекламы, справочно-информационных сведений, газет и журналов официальных СМИ.

Нарушителей будут штрафовать. Сейчас за нарушение закона «О рекламе» предусмотрены штрафы в размере 2–2,5 тыс. рублей для физических лиц, 4–12 тыс. рублей для должностных лиц и 100–500 тыс. рублей для юридических лиц.

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