Эксперты предупредили об эпидемии телефонного спама в России

Российские граждане в ближайшее время могут столкнуться с новым видом кражи персональных данных и ростом телефонного спама с предложениями коммерческих услуг, сообщают «Известия».

С конца 2019 года сайты различных компаний — в основном риелторских — активно используют технологию определения номера, если на их ресурс зашли с мобильного телефона.

После этого пользователя начинают обзванивать компании с предложениями своих услуг. По информации издания, звонки следуют через час-полтора после посещения сайта.

По словам старшего пентестера отдела аудита компании «Диджитал Секьюрити» Александра Багова, компании, вероятнее всего, не сами обладают технологиями по изъятию номера телефона при посещении сайта, а обращаются к третьим лицам.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что с помощью технологии фиксации номера посетителя сайта можно нарастить клиентскую базу на 300%. При этом пообщаться с представителями фирм, предоставляющих подобные услуги, нельзя — звонки поступают с номеров виртуальных АТС, перезвонить на которые невозможно.