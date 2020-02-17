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Технологии и медиа ,  
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Эксперты предупредили об эпидемии телефонного спама в России

Российские граждане в ближайшее время могут столкнуться с новым видом кражи персональных данных и ростом телефонного спама с предложениями коммерческих услуг, сообщают «Известия».

С конца 2019 года сайты различных компаний — в основном риелторских — активно используют технологию определения номера, если на их ресурс зашли с мобильного телефона.

После этого пользователя начинают обзванивать компании с предложениями своих услуг. По информации издания, звонки следуют через час-полтора после посещения сайта.

По словам старшего пентестера отдела аудита компании «Диджитал Секьюрити» Александра Багова, компании, вероятнее всего, не сами обладают технологиями по изъятию номера телефона при посещении сайта, а обращаются к третьим лицам.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, что с помощью технологии фиксации номера посетителя сайта можно нарастить клиентскую базу на 300%. При этом пообщаться с представителями фирм, предоставляющих подобные услуги, нельзя — звонки поступают с номеров виртуальных АТС, перезвонить на которые невозможно.

Такие действия являются нарушением законов «О рекламе» и «Персональных данных». Как заявил юрист международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Руслан Маннапов, гражданам, которые попадают под шквал телефонного спама, нужно обращаться в Роскомнадзор за нарушение своих прав. Штраф за незаконную обработку персональных данных составляет до 75 тыс. руб.

Также можно обращаться в Федеральную антимонопольную службу за нарушение закона «О рекламе» — в этом случае компанию можно оштрафовать до 500 тыс. руб.

Теги: спам, телефон, персональные данные
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