Общество , 21 окт, 02:44
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В Калифорнии упал истребитель
В американском штате Калифорния потерпел крушение истребитель F/A-18E Super Hornet, пилот смог катапультироваться. Об этом сообщила база Военно-морских сил США Лемур на своей странице в социальной сети Facebook.
Самолет, дислоцированный на базе Лемур, упал во время тренировочного полета над полигоном Супериор-Вэлли к югу от базы Чайна-Лейк. Пилот был госпитализирован, на данный момент его уже выписали. ВМС расследуют инцидент.
Associated Press уточняет, что F/A-18E Super Hornet рухнул в пустыне Мохаве и загорелся.
В начале сентября у берегов штата Вирджиния упал разведывательный самолет E-2 Hawkeye ВМС, экипаж выжил. На борту находились четыре человека — двое пилотов и двое членов экипажа из города Норфолка.