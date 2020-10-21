В Калифорнии упал истребитель

В американском штате Калифорния потерпел крушение истребитель F/A-18E Super Hornet, пилот смог катапультироваться. Об этом сообщила база Военно-морских сил США Лемур на своей странице в социальной сети Facebook.

Самолет, дислоцированный на базе Лемур, упал во время тренировочного полета над полигоном Супериор-Вэлли к югу от базы Чайна-Лейк. Пилот был госпитализирован, на данный момент его уже выписали. ВМС расследуют инцидент.

Associated Press уточняет, что F/A-18E Super Hornet рухнул в пустыне Мохаве и загорелся.

В начале сентября у берегов штата Вирджиния упал разведывательный самолет E-2 Hawkeye ВМС, экипаж выжил. На борту находились четыре человека — двое пилотов и двое членов экипажа из города Норфолка.