Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 20 окт, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 20 окт, 12:44
Кравчук назвал четыре этапа реинтеграции Донбасса Политика, 03:39 Синоптики пообещали потепление жителям центральной России Общество, 03:33 Как добывают уран «РБК Стиль» и «Росатом», 03:07 Глава МИД Армении прибыл в Россию с коротким визитом Политика, 02:51 В Калифорнии упал истребитель Общество, 02:44 «Пушка» Ловрена и спасения Сафонова. Лучшие моменты дня в Лиге чемпионов Спорт, 02:43 Роспотребнадзор предупредил о подрывающем защиту от COVID-19 факторе Общество, 02:23 Насколько вы готовы к неожиданностям в пути. Тест Совместный проект, 01:59 CNN сообщил об активности на полигоне для испытаний ракет «Буревестник» Политика, 01:52 Сергей Рыжиков принял командование вместе с ключом от МКС Общество, 01:34 Омбудсмен ответила на жалобы постоялиц пансионата на Урале о стерилизации Общество, 01:05 В Московской области начали действовать новые запреты из-за коронавируса Общество, 01:00 «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 00:59 МЮ в гостях обыграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов Спорт, 00:42
Общество ,  
0 

В Калифорнии упал истребитель

В американском штате Калифорния потерпел крушение истребитель F/A-18E Super Hornet, пилот смог катапультироваться. Об этом сообщила база Военно-морских сил США Лемур на своей странице в социальной сети Facebook.

Самолет, дислоцированный на базе Лемур, упал во время тренировочного полета над полигоном Супериор-Вэлли к югу от базы Чайна-Лейк. Пилот был госпитализирован, на данный момент его уже выписали. ВМС расследуют инцидент.

Американский истребитель F-16 разбился при посадке в Нью-Мексико
Общество
Фото:Chris J Ratcliffe / Getty Images

Associated Press уточняет, что F/A-18E Super Hornet рухнул в пустыне Мохаве и загорелся.

В начале сентября у берегов штата Вирджиния упал разведывательный самолет E-2 Hawkeye ВМС, экипаж выжил. На борту находились четыре человека — двое пилотов и двое членов экипажа из города Норфолка.

США истребитель крушение
Материалы по теме
В Северном море нашли тело пилота разбившегося американского истребителя
Политика
В США у истребителя F-35 при посадке сломалось шасси
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter