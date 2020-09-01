В США разбился разведывательный самолет ВМС

Разведывательный самолет Военно-морских сил США потерпел крушение у берегов штата Вирджиния, экипаж выжил. Об этом сообщает CNN со ссылкой на официального представителя военно-морской авиабазы Patuxent River Патрика Гордона.

Крушение самолета E-2 Hawkeye произошло близ острова Уоллопс. На борту находились четыре человека — двое пилотов и двое членов экипажа из города Норфолк. Экипаж успел спастись, все живы.

E-2 Hawkeye выполнял тренировочный полет.

В июле истребитель Военно-воздушных сил США F-16 Viper упал во время приземления на авиабазе в штате Нью-Мексико. На борту находился только пилот. Он успел катапультироваться.