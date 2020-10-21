Омбудсмен ответила на жалобы постоялиц пансионата на Урале

В пансионате «Уктусский» в Екатеринбурге, постоялицы которого пожаловались на принудительную стерилизацию, не было ни одного подобного случая с 2016 года. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

По ее словам, стерилизовать женщин в пансионате прекратили в 2016 году после проверки.

«Было обращение, мы его проверили, провели круглый стол с Министерством социальной политики и договорились, что мы эту практику завершаем. Ни одного случая с 2016 года [в пансионате нет]», — сказала Мерзлякова, добавив, что правовую оценку должны дать правоохранительные органы.

Омбудсмен заметила, что сейчас достаточно средств контрацепции, чтобы «прибегать к [методам] Каменного века».