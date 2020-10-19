Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за стерилизации женщин на Урале

Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов, Екатеринбург (Фото: Министерство социальной политики Свердловской области)

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность и необходимость стерилизации женщин в Уктусском пансионате в Екатеринбурге. Копия ее обращения есть у РБК.

Депутат обратила внимание на то, что в СМИ сообщили о принудительном характере стерилизации женщин, находящихся в пансионате для престарелых и людей с инвалидностью.

Пушкина сослалась на ст. 57 ФЗ № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в которой «идет речь о добровольности проведения стерилизации и информированности гражданина об особенности проводимой процедуры, ее рисков и последствий».

Как отметила депутат, для проведения операции требуется обязательное письменное согласие заявителя или его представителя. «Принудительность данной процедуры не предусмотрена законодательством РФ. Это явно противоречит Декларации прав человека, а также конституционным нормам, нарушая право каждого человека на продолжение рода», — написала в обращении депутат.

Пушкина попросила Краснова «неравнодушно отнестись к этой вопиющей ситуации» и проверить законность и необходимость проведения стерилизации женщин.