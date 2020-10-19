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Пушкина обратилась в Генпрокуратуру из-за стерилизации женщин на Урале

Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов, Екатеринбург
Уктусский пансионат для престарелых и инвалидов, Екатеринбург (Фото: Министерство социальной политики Свердловской области)

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить законность и необходимость стерилизации женщин в Уктусском пансионате в Екатеринбурге. Копия ее обращения есть у РБК.

Депутат обратила внимание на то, что в СМИ сообщили о принудительном характере стерилизации женщин, находящихся в пансионате для престарелых и людей с инвалидностью.

Пушкина сослалась на ст. 57 ФЗ № 323 от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», в которой «идет речь о добровольности проведения стерилизации и информированности гражданина об особенности проводимой процедуры, ее рисков и последствий».

Как отметила депутат, для проведения операции требуется обязательное письменное согласие заявителя или его представителя. «Принудительность данной процедуры не предусмотрена законодательством РФ. Это явно противоречит Декларации прав человека, а также конституционным нормам, нарушая право каждого человека на продолжение рода», — написала в обращении депутат.

Пушкина попросила Краснова «неравнодушно отнестись к этой вопиющей ситуации» и проверить законность и необходимость проведения стерилизации женщин.

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Региональный омбудсмен Татьяна Мерзлякова также начала проверку информации о принудительной стерилизации в пансионате, передает ТАСС. По ее словам, «раньше были жалобы, что медицинская стерилизация была показана». «Семья была, они пожаловались. Мы знали, что их убеждают. Это было, но насильственного случая ни одного нам не подтвердилось», — уточнила Мерзлякова.

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Telegram-канал Baza сообщал, что руководство пансионата насильно отправляло женщин на стерилизацию, потому что в учреждении нельзя было держать детей. По его данным, таким образом пострадали десять человек. Baza публиковала интервью предполагаемой жительницы пансионата, где она продемонстрировала справку о стерилизации. Пострадавшая пояснила, что ее и других женщин заставляли подписывать согласие на операцию, угрожая перевести в психоневрологический интернат.

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Оксана Пушкина

Позже руководитель управления демографического развития и социального обслуживания министерства социальной политики Свердловской области Илья Илларионов подтвердил, что женщина, появившаяся на видео, действительно проживает в пансионате. По его словам, она прошла подобную хирургическую процедуру по медицинским показаниям.

Директор пансионата «Уктусский» Ирина Верхоланцева, как сообщал ТАСС, утверждала, что с 2006 года процедуру по стерилизации прошли 15 женщин из пансионата. По ее словам, они делали это добровольно, из них четверо недееспособны.

Министерство социальной политики Свердловской области также начало проверку информации о принудительной стерилизации. В ведомстве отметили, что на нее потребуется время, так как продемонстрированная на видео справка датирована 2008 годом.

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