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На Урале проверят информацию о принудительной стерилизации женщин

Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку «Уктусского пансионата» для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге после сообщений о нарушении прав проживающих там женщин. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства.

В министерстве сообщили, что информация о нарушения появилась в Telegram-каналах. При этом справка, которая была там продемонстрирована, датирована 2008 годом.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время», — говорится в комментарии.

Также в ведомстве добавили, что до настоящего момента жалоб от проживающих в пансионате по этому поводу не поступало.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что руководство «Уктусского пансионата» насильно отправляло женщин на стерилизацию, потому что в учреждении нельзя было держать детей. По данным канала, таким образом пострадали более десяти человек.

Baza также опубликовала видеозапись, на которой о стерилизации рассказала женщина, представившаяся жительницей пансионата. В видеозаписи также была продемонстрирована подтверждающее это справка.

пансионат Свердловская область
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