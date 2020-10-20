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Израиль перехватил ракету из сектора Газа

Израиль перехватил ракету, запущенную с территории сектора Газа. Об этом сообщается в Twitter израильской армии.

Ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны «Железный купол». Военные отмечают, что ракету запустили спустя два часа после того, как на границе был обнаружен туннель, прорытый вглубь Израиля из сектора Газа.

Армия Израиля сообщила, что туннель был прорыт на несколько десятков метров. Его смогли найти с помощью технических средств, установленных на подземном заграждении.

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
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Фото:Lior Mizrahi / Getty Images

В середине сентября из сектора Газа были запущены две ракеты, одну из которых удалось перехватить, а другая упала в центре города Ашдода. Это произошло после того, как Израиль подписал соглашения о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Тогда ответственность за ракетный удар взяло на себя движение ХАМАС, заявив, что «соглашение между Израилем, Бахрейном и Эмиратами не стоит того, чтобы на него пролили чернила».

Израиль сектор Газа ракета
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