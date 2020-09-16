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Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли несколько ударов по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск 15 ракет. Об этом сообщает армия Израиля на своей странице в Twitter.

«В ответ наши ВВС поразили объекты ХАМАС в секторе Газа, в том числе фабрику по производству оружия и взрывчатых веществ, а также военную базу», — говорится в тексте.

Ранее сектор Газа запустил ракеты в сторону Израиля. Телеканал «Кан-11» сообщил, что 62-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести, а еще один 28-летний мужчина был несильно ранен.

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ХАМАС взял ответственность за ракетный удар на себя. Там заявили, что несмотря на соглашение между Израилем, Бахрейном и ОАЭ народ, за который выступает организация, продолжит борьбу за восстановление своих прав. Палестинское исламистское движение добавило, что для него это соглашение не существует.

Министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна в Вашингтоне подписали документ о нормализации отношений с Израилем. От последнего в церемонии участвовал премьер Биньямин Нетаньяху. Посредником стал президент США Дональд Трамп.

Теги: ХАМАС, ВВС Израиля, удар
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