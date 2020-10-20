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Израиль и ОАЭ договорились о безвизовом режиме

Фото:Даниил Иванов / Global Look Press
Фото: Даниил Иванов / Global Look Press

Израиль договорился о безвизовом режиме с первой арабской страной — Объединенными Арабскими Эмиратами. Об этом говорится в сообщении на сайте израильского МИДа.

Соглашение было подписано во время визита в Тель-Авив делегации высокопоставленных представителей руководства ОАЭ. В церемонии подписания приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр финансов ОАЭ Обейд Хумайд Аль Тайер и министр финансов США Стивен Мнучин.

Кроме соглашения о безвизовом режиме, стороны подписали соглашения о защите инвестиций и по вопросам гражданской авиации, а также меморандум о взаимопонимании по науке и технологиям.

ОАЭ стали первым арабским государством, которое подписало соглашение о безвизовом режиме с Израилем. Как отмечает The Times of Israel, даже США, ближайший союзник Израиля, отказались подписывать со страной соглашение о безвизовом режиме.

Соглашение о нормализации отношений между двумя странами было подписано в августе в Белом доме. Посредником на переговорах была администрация президента США Дональда Трампа. Соглашение также предусматривает свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима.

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Фото:Oded Balilty / AP

Накануне Израиль официально установил дипломатические отношения с Бахрейном. Подписание соглашения состоялось в столице Бахрейна — Манаме. Помимо представителей Израиля и Бахрейна в церемонии подписания соглашения принимали участие представители США.

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