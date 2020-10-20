Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 77,78 (-0,15) Инвестиции, 12:44
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 91,56 (+0,25) Инвестиции, 12:44
При крушении вертолета в Вологодской области погиб директор «Деда Мороза» Общество, 17:19 Что делать, когда не знаешь, чего хочется. Тест 17:10 Сын главы «Ростеха» объяснил создание коллекции одежды с «Почтой России» Стиль, 17:10 Мишустин ответил на вопрос о назначении премьером фразой «знал бы прикуп» Политика, 17:04 Глава Центра Гамалеи назвал людей с проблемами с антителами к COVID Общество, 16:55 Алиев заявил о взятии города Зангилан и 24 сел в Карабахе Политика, 16:52 Аналитики оценили шансы «Зенита» и «Краснодара» на выход в плей-офф ЛЧ Спорт, 16:48 Великобритания подписала контракт по заражению добровольцев коронавирусом Общество, 16:47 Почему людям стало важно делать что-то своими руками. Исследование РБК Стиль и Яндекс Дзен, 16:41 Siemens и Пумпянский вложат ₽10 млрд в производство поездов для ВСМ Бизнес, 16:34 Фасад кинотеатра «Художественный» открыли после реставрации Стиль, 16:32 Премьер Южной Кореи назвал три стратегии борьбы с коронавирусом Политика, 16:28 В общежитии МАИ студент покончил с собой Общество, 16:26 Genesis раскрыл технические характеристики обновленного седана G70 Авто, 16:20
Политика ,  
0 

Мишустин ответил на вопрос о назначении премьером фразой «знал бы прикуп»

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин ответил на вопрос о том, согласился бы он занять свой пост, если бы знал о грядущей пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».

«Вы хотели бы жить в Сочи? Знаете, знал бы прикуп — жил бы в Сочи», — сказал в ответ российский премьер. По его словам, предложение занять пост главы правительства не оценивается по рискам того, что случится после.

Мишустин сказал, что назначение на должность премьера — это в первую очередь знак доверия от президента Владимира Путина.

Мишустин заявил о готовности России поделиться опытом по вакцине от COVID
Политика
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи» — строчка из песни Игоря Корнелюка.

Мишустин стал премьером в январе 2020 года после отставки правительства Дмитрия Медведева. Медведев объявил об отставке кабмина спустя несколько часов после того, как Путин в ходе послания к Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию.

Мишустин ранее руководил Федеральной налоговой службой.

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года
Михаил Мишустин премьер-министр
Материалы по теме
Мишустин заявил о готовности России поделиться опытом по вакцине от COVID
Политика
Мишустин назвал единственную задачу решений правительства в пандемию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter