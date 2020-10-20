Мишустин ответил на вопрос о назначении премьером фразой «знал бы прикуп»

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр России Михаил Мишустин ответил на вопрос о том, согласился бы он занять свой пост, если бы знал о грядущей пандемии коронавируса. Об этом он сказал в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».

«Вы хотели бы жить в Сочи? Знаете, знал бы прикуп — жил бы в Сочи», — сказал в ответ российский премьер. По его словам, предложение занять пост главы правительства не оценивается по рискам того, что случится после.

Мишустин сказал, что назначение на должность премьера — это в первую очередь знак доверия от президента Владимира Путина.

«Знал бы прикуп, жил бы в Сочи» — строчка из песни Игоря Корнелюка.