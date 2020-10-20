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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы отказались от ограничений ресторанов по примеру Петербурга

Фото:Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Эпидемиологическая обстановка в Москве пока позволяет не ограничивать время работы кафе и ресторанов, заявил заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов в интервью для телеканала «Россия 24».

«Пока мы таких решений не планируем предпринимать», — ответил Владимир Ефимов на вопрос о том, будет ли ограничено время работы мест общественного питания по примеру Санкт-Петербурга, где рестораны и кафе обяжут прекращать работу после 23:00.

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Как отметил чиновник, любые вводимые ограничения в связи с распространением вируса в первую очередь направлены на сдерживание распространения инфекции и прерывание роста количества заболевших. По словам Владимира Ефимова: введение тех или иных ограничений — результат эффективности действия и соблюдения уже введенных ограничений.

С 19 октября в столице начали действовать новые ограничения из-за короновируса. Так попасть в ночные клубы можно, только предварительно зарегистрировавшись по номеру телефона. Такая мера даст возможность проинформировать всех гостей заведения, если позже выяснится, что один из посетителей заразился COVID-19, объяснили власти Москвы.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

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