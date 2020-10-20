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Авария с участием Ефремова ,  
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Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Ефремова

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Мосгорсуд до 22 октября отложил рассмотрение апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В суде пояснили, что это решение было принято для разрешения сторонами вопроса о компенсации морального вреда потерпевшим и для того, чтобы представители потерпевших и прокуратуры ознакомились с заказанной стороной Ефремова судмедэкспертизой тела погибшего.

Потерпевшие по делу о ДТП выступили против смягчения приговора Ефремову
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Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова перед зданием Московского городского суда

Ранее на заседании адвокат артиста Петр Хархорин сообщил, что члены семьи погибшего в ДТП с Ефремовым назвали единственным условием смягчения приговора актеру выплату каждому из потерпевших по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Сторона защиты отметила, что уже готова выплатить троим потерпевшим по 800 тыс. руб., учитывая, что ранее часть требуемой суммы уже была выплачена.

За день до заседания суда адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский заявил, что стороны обсуждали возможность смягчения наказания Ефремову и потерпевшие были готовы пойти навстречу, однако семья артиста прекратила переговоры.

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, на высокой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada Granta. Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров скончался на следующий день в больнице.

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Суд 8 сентября признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК), и приговорил его к восьми годам тюрьмы.
 

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