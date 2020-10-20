Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Ефремова

Михаил Ефремов (Фото: пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС)

Мосгорсуд до 22 октября отложил рассмотрение апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает корреспондент РБК.

В суде пояснили, что это решение было принято для разрешения сторонами вопроса о компенсации морального вреда потерпевшим и для того, чтобы представители потерпевших и прокуратуры ознакомились с заказанной стороной Ефремова судмедэкспертизой тела погибшего.

Ранее на заседании адвокат артиста Петр Хархорин сообщил, что члены семьи погибшего в ДТП с Ефремовым назвали единственным условием смягчения приговора актеру выплату каждому из потерпевших по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Сторона защиты отметила, что уже готова выплатить троим потерпевшим по 800 тыс. руб., учитывая, что ранее часть требуемой суммы уже была выплачена.