Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Ефремова
Мосгорсуд до 22 октября отложил рассмотрение апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному на восемь лет колонии за ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает корреспондент РБК.
В суде пояснили, что это решение было принято для разрешения сторонами вопроса о компенсации морального вреда потерпевшим и для того, чтобы представители потерпевших и прокуратуры ознакомились с заказанной стороной Ефремова судмедэкспертизой тела погибшего.
Ранее на заседании адвокат артиста Петр Хархорин сообщил, что члены семьи погибшего в ДТП с Ефремовым назвали единственным условием смягчения приговора актеру выплату каждому из потерпевших по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.
Сторона защиты отметила, что уже готова выплатить троим потерпевшим по 800 тыс. руб., учитывая, что ранее часть требуемой суммы уже была выплачена.