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Потерпевшие по делу о ДТП выступили против смягчения приговора Ефремову

Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова перед зданием Московского городского суда
Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова перед зданием Московского городского суда (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Потерпевшие, члены семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, выступили против смягчения приговора артисту, осужденному на восемь лет тюрьмы. Об этом на заседании Мосгорсуда заявил адвокат артиста Петр Хархорин, передает корреспондент РБК.

По словам адвоката, семья Захаровых назвала единственное условие для смягчения приговора — выплатить каждому из потерпевших по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

«У нас с собой есть 2,4 млн руб. Мы прямо сейчас готовы заплатить троим потерпевшим по 800 тыс. руб», — заявил он, добавив, что часть требуемой суммы была уже заплачена потерпевшим.

Хархорин отметил, что сторона защиты готова сделать так, чтобы в «копилку» смягчающих вину Ефремова обстоятельств было положено еще одно.

Адвокат заявил об отказе семьи Ефремова примириться с родными погибшего
Общество

Ранее 20 октября актера доставили в Мосгорсуд, где рассматривается апелляция на его приговор.

За день до этого адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский заявил, что семья актера отказалась от предложения о примирении с родственниками погибшего. Он рассказал, что стороны обсуждали возможность смягчения наказания Ефремову, однако семья артиста прекратила переговоры.

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Суд признал Ефремова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК) и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.

Автомобиль Jeep Grand Cherokee, принадлежащий артисту, 8 сентября в центре Москвы на высокой скорости выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada Granta, за рулем которого был 57-летний курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался на следующий день в больнице.
 

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