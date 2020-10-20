Потерпевшие по делу о ДТП выступили против смягчения приговора Ефремову

Гражданская жена погибшего Сергея Захарова Ирина Стерхова перед зданием Московского городского суда (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Потерпевшие, члены семьи погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова, выступили против смягчения приговора артисту, осужденному на восемь лет тюрьмы. Об этом на заседании Мосгорсуда заявил адвокат артиста Петр Хархорин, передает корреспондент РБК.

По словам адвоката, семья Захаровых назвала единственное условие для смягчения приговора — выплатить каждому из потерпевших по 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

«У нас с собой есть 2,4 млн руб. Мы прямо сейчас готовы заплатить троим потерпевшим по 800 тыс. руб», — заявил он, добавив, что часть требуемой суммы была уже заплачена потерпевшим.

Хархорин отметил, что сторона защиты готова сделать так, чтобы в «копилку» смягчающих вину Ефремова обстоятельств было положено еще одно.