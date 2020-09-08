Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Причиной аналитики называют засушливую погоды в южных регионах. Урожай подсолнечника может быть самым низким за последние три года

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В этом году в России могут вырасти цены на продукцию из подсолнечника. Об этом говорится в отчете «СовЭкон», поступившем в РБК.

Причиной возможного роста цен эксперты называют серьезный неурожай подсолнечника, который объясняется неблагоприятными для этой культуры погодными условиями: засушливой весной и сухим летом на юге Центрального Черноземья, а также в Южном Федеральном округе. Предполагается, что в этом году в России будет собрано 11,8 млн т маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя.

Как указывают эксперты, урожай подсолнечника может в результате оказаться самым низким с 2017 года, когда было произведено 10,5 млн т.

На этом фоне средняя цена на российском рынке на подсолнечник по итогам прошлой недели составила 22 575 руб/т (без НДС), а в недалекой перспективе рост может составить 20%.

Как сообщает «Коммерсантъ», в апреле-июне власти уже вводили запрет на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС. Помимо этого, в середине мая подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле решила повысить с 1 февраля 2021 года экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее €80 за тонну.