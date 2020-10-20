Депутат ФРГ предупредил о «темноте» при отказе от «Северного потока-2»

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Отказ от проекта газопровода «Северный поток-2» приведет к тому, что в Германии вырастут цены на газ. Об этом «Вечерней Москве» заявил депутат берлинского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

«Электричество и энергия в Германии уже дороже, чем во всех других странах ЕС», — заявил он. По словам парламентария, если страна перейдет на поставки газа из США, затраты на энергию вырастут минимум на 30%.

«Только более дешевые поставки газа из России могут обеспечить энергоснабжение в долгосрочной перспективе. <…> Без российского газа немцы будут в темноте», — заключил Линдеманн.

Германия не раз высказывалась в пользу строительства газопровода, несмотря на сложности в отношениях с Россией, которые возникли после отравления оппозиционера Алексея Навального. 17 октября в МИД ФРГ выразили уверенность, что «Северный поток-2» будет достроен.