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В Чите горело кафе на площади 1200 кв. м

Пожар произошел в одном из кафе Читы, сейчас он потушен, сообщается на сайте Главного управления МЧС по Забайкальскому краю.

Кафе загорелось в 03:28 мск 20 октября по адресу: 1-й микрорайон, 5а. Изначально огнем было охвачено 300 кв. м. Пожару присвоили второй ранг сложности.

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Фото:МЧС России

Позднее огонь распространился на площади 1,2 тыс. кв. м. В 04:54 мск он был локализован, а в 05:22 мск ликвидирован. В результате пожара никто не пострадал. С огнем боролись 78 человек и 29 единиц техники. Причины возгорания выясняются.

18 октября в Воронеже произошел пожар на складе. Площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м. Пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщали, что загорелся обувной склад.

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