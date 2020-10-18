В Подмосковье загорелся цех по производству мебели

Фото: МЧС России

В поселке Решетниково в Клину в цехе по производству мебели случилось возгорание площадью 300 кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«В ликвидации задействованы 56 человек и 16 единиц техники, от МЧС — 35 человек и 10 единиц техники», — сказали в МЧС.

По предварительным данным, пострадавших нет.

В сентябре в Подмосковье произошел пожар в промышленной зоне, горели бытовки и мусорные контейнеры. Площадь пожара составила 119 кв. км.