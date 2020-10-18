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В Воронеже произошел пожар на складе

Видео: МЧС России
Видео: МЧС России
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В Левобережном районе Воронежа произошло возгорание складского помещения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Воронежской области.

Согласно сообщению, информация о пожаре по адресу: Левобережный район, улица Иркутская, поступила в ведомство в 18:19 (совпадает с мск) 18 октября.

«Загорание складского помещения на площади 100 кв. м. По оперативной информации, пострадавших нет», — отметили в главке. Сейчас на месте происшествия работают 28 человек, семь единиц техники.

Позднее «Вести Воронеж» со ссылкой на областной ГУ МЧС передал, что общая площадь возгорания увеличилась до 1200 кв. м. Спасателям удалось локализовать крупный пожар в промзоне.

По данным группы во «ВКонтакте» «Мой и твой Воронеж», пожар произошел на обувном складе. В группе разместили фото и видео пожара, на которых видно, как черные столбы дыма поднимаются в небо, а пожарные на крыше тушат огонь.

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