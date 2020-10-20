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Осужденный по «делу 27 июля» объявил голодовку из-за работы в шаббат

Осужденный по «делу 27 июля» Данил Беглец объявил голодовку из-за нарушения его религиозных прав, где Об этом сообщил в Telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По словам Беглеца, всех заключенных в колонии-поселении № 7 в Орловской области, где он отбывает срок, обязали работать в субботу, однако, отметил осужденный, он верующий иудей и старается соблюдать шаббат. Осужденный обратился к главному раввину России Берлу Лазару.

«Я отказался работать, предложив перенести мою смену на другой день и позволив воспользоваться своим законным выходным», — говорится в обращении Беглеца.

Он отметил, что администрация колонии, вместо того чтобы пойти ему навстречу, лишила его вместе с сокамерниками бытовых удобств, а также пригрозила выговором и дисциплинарным наказанием. Беглец рассказал адвокату Леониду Соловьеву, что помимо него работать в шаббат отказались еще шестеро заключенных.

«Дело 27 июля». Что важно знать
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

РБК обратился за комментарием к главному раввину России Берлу Лазару.

Беглец был приговорен к двум годам колонии общего режима за применение насилия в отношении представителя власти во время акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля 2019 года в центре Москвы. В марте суд смягчил наказание — осужденного перевели в колонию-поселение. По версии следствия, во время несанкционированной акции он потянул за руку полицейского, задерживавшего людей.

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