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Экономика ,  
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Кадастровая палата запустила единый сайт услуг в сфере недвижимости

Федеральная кадастровая палата (ФКП) запустила сайт, который объединил все услуги ведомства на одной платформе. Сообщение о запуске поступило в РБК.

В сообщении говорится, что на новом едином сайте представлены главные направления работы ФКП — сервис по заказу выписок из госреестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн, выход на публичную кадастровую карту и удостоверяющий центр.

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На сайте можно заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из госреестра недвижимости (ЕГРН), записаться на консультацию, а также создать необходимый пакет документов для любой операции с недвижимостью. На платформе запустили сервис жизненных ситуаций, который позволяет создать точный список документов под личный запрос заявителя.

В ФКП пояснили, что пользователю необходимо определить объект и операцию, а также сообщить о нюансах. После этого сервис установит точные сроки исполнения и стоимость госпошлины на выбранную услугу.

Ранее сервисы Федеральной кадастровой палаты были представлены на разных сайтах и платформах, которые не всегда были связаны между собой. Глава ФКП Парвиз Тухтасунов пояснил, что после запуска сайта россиянам не придется тратить время на поиск информации на всех сервисных порталах, поскольку «весь массив данных сосредоточили буквально в одной точке».

Теги: Кадастровая палата, недвижимость, сервис
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