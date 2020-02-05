Кадастровая палата запустила единый сайт услуг в сфере недвижимости

Федеральная кадастровая палата (ФКП) запустила сайт, который объединил все услуги ведомства на одной платформе. Сообщение о запуске поступило в РБК.

В сообщении говорится, что на новом едином сайте представлены главные направления работы ФКП — сервис по заказу выписок из госреестра недвижимости (ЕГРН) в режиме онлайн, выход на публичную кадастровую карту и удостоверяющий центр.

На сайте можно заказать изготовление электронной подписи, получить выписку из госреестра недвижимости (ЕГРН), записаться на консультацию, а также создать необходимый пакет документов для любой операции с недвижимостью. На платформе запустили сервис жизненных ситуаций, который позволяет создать точный список документов под личный запрос заявителя.

В ФКП пояснили, что пользователю необходимо определить объект и операцию, а также сообщить о нюансах. После этого сервис установит точные сроки исполнения и стоимость госпошлины на выбранную услугу.