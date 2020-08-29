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В Казани прокуратура начала проверку из-за избиения матерью ребенка

Здание прокуратуры республики Татарстан в городе Казани
Здание прокуратуры республики Татарстан в городе Казани (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

В Казани мать несколько раз ударила своего ребенка из-за спрятанного в подъезде планшета. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по республике Татарстан на своей странице в Instgram.

В социальных сетях появилось видео с камер видеонаблюдения, на котором видно, как женщина в подъезде многоквартирного дома несколько раз бьет мальчика по голове. От ударов ребенок падает на пол.

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Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что женщина на видео — мать ребенка. Она свои действия объяснила тем, что ребенок спрятал в подъезде планшет. В отношении матери были возбуждены административные дела по статьям «Нанесение побоев» и «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей̆». Другие обстоятельства прошествии устанавливаются, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Красноярске задержали женщину, которая избила свою трехлетнею внучку в лифте. Избиение также зафиксировали камеры видеонаблюдения. Женщина нанесла ребенку три удара по голове, из-за того, что она начала капризничать. Медицинское освидетельствование зафиксировало на лице девочки кровоподтек. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по факту причинения побоев малолетней. Она свою вину признала.
 

Теги: казань, домашнее насилие, прокуратура
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