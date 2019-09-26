Лукашенко назвал закрытым вопрос возвращения Крыма в состав Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность возвращения Крыма, вошедшего в состав России в 2014 году, Украине. Об этом сообщает агентство БелТА.

«Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда», — сказал белорусский лидер на прямой вопрос журналистки на встрече с украинскими СМИ.

По его словам, «нет такой силы, которая против желания России может это сделать», так как сейчас россияне в этом вопросе поддерживают официальные власти.

При этом президент Белоруссии допустил, что «когда изменится политика», это может произойти. «Может, новое поколение россиян будет у власти — может быть», — добавил он.