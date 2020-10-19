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СМИ узнали о планах США вооружиться пушкой для сверхдальней стрельбы

Армия США планирует вооружиться стратегической сверхдальнобойной суперпушкой Strategic Long Range Cannon (SLRC). Об этом пишет американский научно-популярный журнал Popular Mechanics.

Предполагается, что данное оружие сможет поражать цели на расстоянии до 1150 миль (более 1850 км. — РБК), что в 50 раз превышает возможности подобных современных действующих орудий.

В случае, если данная технология сработает, то стратегическая дальнобойная пушка (SLRC) позволит наносить удар в 50 раз дальше, чем существующие орудия. С появлением SLRC в США может возродиться такой класс кораблей, как линкоры типа Montana, добавляется в материале. Испытания прототипа оружия намечены на 2023 год.

Кроме того, с Северного моря Montana может обстреливать цели на западе России, а также саму Москву.

«Одна Montana в Индийском океане может быть нацелена на большую часть Пакистана, Афганистана, Ирана, Йемена и Сомали. В Тихом океане Montana, находящаяся в безопасности позади Японии, могла бы бомбардировать всю Северную Корею, и даже Пекин и Шанхай», — добавляется в публикации.

По данным издания, новый линкор типа Montana мог бы переносить по четыре пушки SLRC, а также усовершенствованные управляемые ракеты класса «корабль-воздух» RIM-7 Sea Sparrow и зенитный артиллерийский комплекс Phalanx CIWS, что позволило бы кораблю обойтись без сопровождения крейсером и эсминцем.

Линейные корабли типа Montana проектировались в качестве ответа на строительство линкоров типа Yamato для ВМС Японии. Всего планировалось к постройке пять кораблей, из которых два были заложены в 1941 году. Строительство серии аннулировано в июле 1943 года.

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