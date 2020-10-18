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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники заявили о свыше 100 задержанных в Белоруссии

Фото:ТАСС
Фото: ТАСС

На протестных акциях в Белоруссии были задержаны 111 человек. Такие данные на 20:00 мск приводит правозащитный центр «Весна».

Согласно информации правозащитников, наибольшее число задержанных в Минске — свыше 90 человек. Также задержания участников протестных акций проходили в Бресте, Витебске, Светлогорске и Гомеле. Кроме того, среди задержанных — три журналиста местных СМИ.

Ранее в милиции сообщали о задержаниях участников акций протеста без каких-либо подробностей.

На акциях протеста в Белоруссии начались задержания
Общество
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

В воскресенье, 18 октября в Белоруссии прошла очередная акция протеста. Наибольшее число участников было в Минске, там протестующие прошли маршем по Партизанскому проспекту.

Накануне в белорусской столице состоялись марши студентов и женщин. Тогда 
МВД Белоруссии сообщило о задержании 58 человек. Протестные акции в Белоруссии продолжаются третий месяц, с 9 августа.

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