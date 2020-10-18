Правозащитники заявили о свыше 100 задержанных в Белоруссии

Фото: ТАСС

На протестных акциях в Белоруссии были задержаны 111 человек. Такие данные на 20:00 мск приводит правозащитный центр «Весна».

Согласно информации правозащитников, наибольшее число задержанных в Минске — свыше 90 человек. Также задержания участников протестных акций проходили в Бресте, Витебске, Светлогорске и Гомеле. Кроме того, среди задержанных — три журналиста местных СМИ.

Ранее в милиции сообщали о задержаниях участников акций протеста без каких-либо подробностей.

В воскресенье, 18 октября в Белоруссии прошла очередная акция протеста. Наибольшее число участников было в Минске, там протестующие прошли маршем по Партизанскому проспекту.