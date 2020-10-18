СК завел дело из-за слов четырехлетней девочки об избиении родителями

Фото: Олег Яковлев / РБК

В столичном детском саду четырехлетняя девочка рассказала сотрудникам учреждения об избиениях со стороны одного из родителей. Об этом сообщили в пресс-службе в СК по городу Москве.

По данным ведомства, множественные ссадины на теле ребенка обнаружили сотрудники детского сада. Девочка им рассказала, что ее избил один из родителей. Сотрудники дошкольного учреждения передали эту информацию в полицию.

Девочка находится в одной из городских больниц, там ей проведут медицинское обследование.

Возбуждено уголовное по ст. 117 УК (истязание) и ч. 1 ст. 156 УК (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).