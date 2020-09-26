В МЧС назвали причину пожара в Подмосковье

Фото: МЧС России

В промышленной зоне в городе Дзержинский в Люберецком районе Московской области произошел пожар, горели бытовки и мусорные контейнеры, сообщили РБК в пресс-службе подмосковного главка МЧС. Информация о взрыве на территории завода не соответствует действительности, передает ТАСС.

«В промзоне загорелись три металлических контейнера. Никаких опасных веществ там нет», — уточнил представитель главка, добавив, что специалисты устанавливают содержимое горящих контейнеров.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Начальник пресс-службы главка Федор Польшин сообщил агентству, что пожар был ликвидирован, его площадь составила 119 кв. м.