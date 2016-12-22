Путин не выступит с вступительной речью на заседании клуба «Валдай»

Заседание дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в обновленном формате: президент Владимир Путин не будет выступать со вступительной речью, но ответит на вопросы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
По словам Пескова, в этот раз изменена «модальность» присутствия президента на заседании. Вводную часть будет модерировать директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов. «А вторая часть — это ответы на вопросы «валдайцев», — уточнил пресс-секретарь.
После заседания состоится общение президента с членами клуба «в менее формальной обстановке». «Это небольшой прием, где на ногах можно отдельно пообщаться и проговорить темы, которые не успели проговорить на пленарке», — объяснил Песков.
XV заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи 15–18 октября. Тема в этом году — «Мир, в котором мы будем жить: стабильность и развитие в XXI веке».