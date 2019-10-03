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Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
Под угрозой гражданской войны страна находилась в 1990-е, однако избежать этого удалось благодаря патриотизму, мужеству, терпению и трудолюбию российских граждан, сказал президент

В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной. Об этом на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.

По его словам, наряду с внутриполитическими, экономическими и социальными проблемами страна подверглась агрессии международного терроризма, что могло подвести ее к развалу и распаду.

«Угроза эта висела в воздухе. Мы тогда могли погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет, оказаться на периферии международной политики, только благодаря исключительному патриотизму, мужеству, редкому терпению и трудолюбию русского и других народов наша страна была отодвинута от этой опасной черты», — сказал глава государства на заседании, которое проходит в Красной Поляне.

Политика
Путин рассказал о готовности работать таксистом в 1990-е

В фильме Андрея Кондрашова «Путин», который вышел в прошлом году, президент рассказал о своей жизни в 1990-е. По его словам, он спал на даче с ружьем, потому что тогда был «бандитский Петербург» и «ситуация была боевой». Помимо этого из-за сложной социальной и экономической ситуации в стране и после проигрыша мэра Анатолия Собчака на губернаторских выборах он думал о возможности пойти подработать таксистом. Однако в то время ему предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента. После поражения Собчака Путин перешел на работу на должность заместителя управляющего делами президента России Павла Бородина.

Авторы: Анна Трунина, Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Путин, Россия
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