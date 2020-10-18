Во Франции задержали проникшего ночью в Версальский дворец мужчину

Версальский дворец (Фото: Richard Heathcote / Getty Images)

Во Франции правоохранители задержали мужчину, который ночью незаконно проник в Версальский дворец. Об этом сообщает газета Le Figaro.

О планах мужчины по проникновению во дворец полиция узнала от таксиста. Он рассказал им, что вез до дворца мужчину, который называл себя королем.

Прибывшие на место полицейские обнаружили разбитое окно, а во дворце находился мужчина. Он был задержан.

Позже представитель Версальского дворца рассказал, что злоумышленник «был перехвачен после того, как разбил окно у входной двери, через которую можно попасть в нижнюю галерею».