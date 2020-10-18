Ереван обвинил Баку в отказе от вывоза раненых при помощи Красного Креста

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Азербайджан отказался от вывоза раненых военнослужащих с поля боя в Нагорном Карабахе при посредничестве Международного Комитета Красного Креста, говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном на сайте ведомства.

При посредничестве Красного Креста Ереван попытался договориться о вывозе раненых в ночь на 18 октября, но, как утверждают в армянском внешнеполитическом ведомстве, «данный шаг, сделанный в соответствии с духом и буквой договоренности от 17 октября и московских договоренностей от 10 октября, был категорически отвергнут официальным Баку».

МИД Азербайджана, в свою очередь, обвинил Ереван в грубом нарушении гуманитарного перемирия, что говорит о том, что армянская сторона «продолжает свою агрессивную политику в отношении Азербайджана и безразлична к урегулированию конфликта путем переговоров». Баку также считает действия Армении неуважением к усилиям посредников.

В ведомстве сообщили, что армянские военные в ночь на воскресенье обстреляли из минометов и артиллерии город Джебраил, а также освобожденные села на реке Араз в Джебраильском районе. Вооруженные силы Армении также нанесли удары по азербайджанским позициям в Кедабекском и Товузском районах на границе между двумя странами. Кроме того, армянские силы попытались перейти в наступление в направлениях Агдара, Физули, Гадрут и Джебраил.