На Красноярском водохранилище опрокинулись и затонули две лодки

На Красноярском водохранилище перевернулись две лодки, в результате один человек погиб, один пострадал, судьба четырех пока неизвестна. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону, передает ТАСС.

Как передали в ведомстве, в субботу, 10 октября, около 10:00 (06:00 мск) очевидец сообщил об обнаружении на берегу одного человека и тела одного погибшего. Рыбаки доставили пострадавшего на метеостанцию в залив Жулгет.

Позже при опросе спасенного человека выяснилось, что вечером 9 октября в районе залива Каменка опрокинулись две лодки «Прогресс», в которых находилось шесть человек.

«Судьба четырех человек неизвестна», — сообщили в МЧС. Специалисты ведомства проведут поисковые работы.