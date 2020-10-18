Путин в День работника дорожного хозяйства отметил подъем в отрасли

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что сегодня отечественный дорожный комплекс находится на подъеме, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства назвал дорожное хозяйство одной из ключевых отраслей российской экономики. Строительство и модернизация магистралей, повышение их безопасности и пропускной способности способствуют развитию экономики страны, укреплению промышленного и технологического потенциала регионов, улучшению качества жизни людей, указал российский лидер. В частности, обновляются дороги различного значения, за счет внедрения современных технологий увеличивается срок службы и износоустойчивость трасс, повышается эффективность дорожного строительства.

«Многое делается для создания комфортной и надежной транспортной инфраструктуры, которая становится более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в поздравлении президента по случаю Дня работника дорожного хозяйства.

Путин выразил уверенность, что работники отрасли, «приумножая трудовые традиции предшественников, делая ставку на использование передовых логистических и управленческих схем», продолжат успешно справляться с поставленными задачами на благо России и ее граждан. Президент пожелал работникам новых свершений и всего самого доброго.