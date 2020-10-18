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Путин в День работника дорожного хозяйства отметил подъем в отрасли

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, отметив, что сегодня отечественный дорожный комплекс находится на подъеме, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства назвал дорожное хозяйство одной из ключевых отраслей российской экономики. Строительство и модернизация магистралей, повышение их безопасности и пропускной способности способствуют развитию экономики страны, укреплению промышленного и технологического потенциала регионов, улучшению качества жизни людей, указал российский лидер. В частности, обновляются дороги различного значения, за счет внедрения современных технологий увеличивается срок службы и износоустойчивость трасс, повышается эффективность дорожного строительства.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

«Многое делается для создания комфортной и надежной транспортной инфраструктуры, которая становится более доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в поздравлении президента по случаю Дня работника дорожного хозяйства.

Путин выразил уверенность, что работники отрасли, «приумножая трудовые традиции предшественников, делая ставку на использование передовых логистических и управленческих схем», продолжат успешно справляться с поставленными задачами на благо России и ее граждан. Президент пожелал работникам новых свершений и всего самого доброго.

Как сообщал РБК, расходы на национальную экономику в 2021 году вырастут на 19% по сравнению с запланированными на тот же год до пандемии и должны составить 3,37 трлн руб. В частности, должны увеличиться ассигнования на дорожное хозяйство.

Владимир Путин дорожное хозяйство
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