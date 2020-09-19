В США два человека погибли при стрельбе в штате Нью-Йорк

Фото: David Duprey / AP

В США в результате перестрелки в американском городе Рочестер штата Нью-Йорк погибли два человека, еще 14 пострадали. Об этом сообщил телеканал 13 WHAM со ссылкой на исполняющего обязанности главы городской полиции Марка Симмонса.

По словам Симмонса, погибли мужчина и женщина в возрасте от 18 до 22 лет.

По данным телеканала, инцидент произошел рано утром 19 сентября около Норт-Гудман-стрит и Пенсильвания-авеню. Улицы были перекрыты, на месте стрельбы работает полиция.

13 сентября стрельба произошла в торговом центре в городе Мишуока в штате Индиана, один человек погиб.