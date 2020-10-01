Семь человек пострадали при стрельбе на похоронах в Висконсине

Неизвестный открыл стрельбу в городе Милуоки (штат Висконсин, США). В результате семь человек, сообщается на странице городской полиции в Twitter.

По данным ведомства, инцидент произошел 30 сентября в 12:45 (20:45 мск) в 4200-м квартале на улице Западная-авеню (округ Фон-дю-Лак).

В числе пострадавших — 48-летняя женщина, 26-летняя женщина, 24-летняя женщина, 29-летний мужчина 26-летний мужчина, 24-летний мужчина и 20-летний мужчина. Пострадавших доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи. Все пациенты находятся в стабильном состоянии. В настоящее время полиция расследует обстоятельства данного инцидента, а также ведет поиск подозреваемого, причастного к стрельбе.

По словам мэра Милуоки Тома Барретта, инцидент произошел возле похоронного бюро, где собрались около 100 человек для прощания с 26-летним Брекстоном Тейлором, погибшего в перестрелке. В этот момент неизвестный открыл стрельбу по участникам процессии, сообщает Assosiated Press.

27 сентября неизвестный устроил стрельбу в здании города Уотерлу (американский штат Айова). В результате погиб один человек, еще 11 пострадали. Впоследствии на место происшествия прибыли правоохранители. Они оказали пострадавшим первую медицинскую помощь.