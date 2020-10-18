В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,8

В ночь на 18 октября в Кемеровской области произошли подземные толчки магнитудой 4,8. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло недалеко от города Прокопьевск к югу от Кемерово. Эпицентр землетрясения имел координаты 54.05 градуса северной широты и 86.56 градуса восточной долготы. Интенсивность сотрясений в эпицентре не указана.

Ранее 16 октября на юге Кемеровской области в результате землетрясения магнитудой 4,2 пострадали два человека, работники шахты Шерегешского рудника. Тогда Алтае-Саянский филиал зарегистрировал землетрясение с интенсивностью в эпицентре 5,2 балла по шкале MSK64.