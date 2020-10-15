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Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах тяжелого течения COVID

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

У пациентов с ожирением действительно есть более высокий риск тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом РБК рассказал врач-инфекционист Валерий Безносенко, комментируя слова академика РАН, гендиректора НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгения Шляхто о повышенных рисках тяжелой формы COVID-19 у людей с ожирением и недостатком витамина D.

«Такая особенность есть в течении коронавирусной инфекции, да и не только. Это в большей степени связано с нарушением обменных процессов, с нарушением кровообращения. Чем тяжелее масса тела, тем тяжелее работает сосудистая система, больше предпосылок к нарушению реологии крови. Метаболический синдром — это фактор риска и неблагоприятного течения любого инфекционного заболевания», — сказал специалист.

C ним согласен врач-пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, заболевание протекает у таких людей хуже из-за проблем с сосудами.

«Во-первых, нарушается дыхание, потому что у тучных людей диафрагма ограничена в движении. Во-вторых, в результате обильного жироотложения обкрадывается работа сосудистой системы организма. Получается, что у них одышка нарастает, при течении COVID-19 сосуды перестают функционировать, тромбируются, и у этих людей просто гипоксия начинается», — сказал Пурясев в беседе с РБК.

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Комментируя утверждение о негативном влиянии нехватки витамина D на течение болезни, Безносенко подчеркнул, что это присуще не только коронавирусной инфекции. «В принципе его дефицит — это предпосылка к более частым инфекционным заболеваниям, вирусным в том числе», — добавил Безносенко.

Пурясев, в свою очередь, отметил, что большинство россиян сейчас испытывают дефицит витамина D. «Наличие витамина в организме в пять раз меньше нормы, и это в нормальных условиях», — добавил он.

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Ранее 15 октября Шляхто, выступая на пресс-конференции, заявил, что у людей с ожирением риск тяжелого течения болезни возрастает в семь раз, а риск летального исхода — в девять. Еще одним фактором, который ведет к ухудшению самочувствия больных COVID-19, по словам академика, является дефицит в организме витамина D. Среди тех, кто находился в отделении интенсивной терапии, его нехватка наблюдалась более чем у 90%.

О повышенных рисках у людей с ожирением в сентябре говорил и замминистра здравоохранения Олег Салагай. Он сообщил, что, согласно актуальным исследованиям, у страдающих ожирением людей риск смерти от коронавируса увеличивается на 48%. По словам чиновника, похудение можно считать эффективным средством профилактики заболевания COVID-19.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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