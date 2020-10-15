Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах тяжелого течения COVID

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У пациентов с ожирением действительно есть более высокий риск тяжелого течения заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом РБК рассказал врач-инфекционист Валерий Безносенко, комментируя слова академика РАН, гендиректора НМИЦ им. В. А. Алмазова Евгения Шляхто о повышенных рисках тяжелой формы COVID-19 у людей с ожирением и недостатком витамина D.

«Такая особенность есть в течении коронавирусной инфекции, да и не только. Это в большей степени связано с нарушением обменных процессов, с нарушением кровообращения. Чем тяжелее масса тела, тем тяжелее работает сосудистая система, больше предпосылок к нарушению реологии крови. Метаболический синдром — это фактор риска и неблагоприятного течения любого инфекционного заболевания», — сказал специалист.

C ним согласен врач-пульмонолог Сергей Пурясев. По его словам, заболевание протекает у таких людей хуже из-за проблем с сосудами.

«Во-первых, нарушается дыхание, потому что у тучных людей диафрагма ограничена в движении. Во-вторых, в результате обильного жироотложения обкрадывается работа сосудистой системы организма. Получается, что у них одышка нарастает, при течении COVID-19 сосуды перестают функционировать, тромбируются, и у этих людей просто гипоксия начинается», — сказал Пурясев в беседе с РБК.