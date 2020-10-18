Российские военные передали гуманитарную помощь в сирийское село

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали около 3 тонн гуманитарной помощи в одно из самых отдаленных сел провинции Алеппо Али-эль-Хаза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЦПВС в Алеппо Александра Митряхина.

«Сегодня мирному населению выдано более 400 продовольственных наборов, состоящих из продуктов первой необходимости: мука, крупа, чай, сахар», — сказал Митряхин.

По его словам, местные власти заранее составили списки наиболее нуждающихся в помощи семей, им выдали талоны.

Как рассказал журналистам старейшина деревни Хаваш Ах Азвад, боевики захватили эту территорию в начале 2014 года и держали ее под контролем три года, пока сирийские и российские военные не оттеснили их.