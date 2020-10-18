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Российские военные передали гуманитарную помощь в сирийское село

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии передали около 3 тонн гуманитарной помощи в одно из самых отдаленных сел провинции Алеппо Али-эль-Хаза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ЦПВС в Алеппо Александра Митряхина.

«Сегодня мирному населению выдано более 400 продовольственных наборов, состоящих из продуктов первой необходимости: мука, крупа, чай, сахар», — сказал Митряхин.

По его словам, местные власти заранее составили списки наиболее нуждающихся в помощи семей, им выдали талоны.

Как рассказал журналистам старейшина деревни Хаваш Ах Азвад, боевики захватили эту территорию в начале 2014 года и держали ее под контролем три года, пока сирийские и российские военные не оттеснили их.

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ЦПВС сообщает, что его сотрудники провели более 2,5 тыс. гуманитарных акций и передали населению свыше 4,4 тыс. тонн гуманитарного груза.

В конце сентября глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил роль российского Центра по примирению враждующих сторон в завершении гражданской войны в Сирии, а также напомнил о гуманитарной деятельности центра. Тогда же в статье для газеты «Красная звезда», приуроченной к пятилетию с начала российской операции в Сирии, Шойгу заявил, что российским военным в этом регионе удалось полностью выполнить задачи, которые поставил президент Владимир Путин.

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