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Опрос показал самые популярные товары для покупки со скидкой

Россияне чаще всего покупают со скидкой продукты питания и бытовую химию. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом доставки продуктов и товаров «СберМаркет» совместно с компанией ResearchMe (исследование есть в распоряжении РБК). В опросе приняли участие более 1,6 тыс. пользователей рунета старше 18 лет.

Доля этих категорий среди товаров, которые чаще всего покупают по акции, составляет 45%. После продуктов и бытовой химии на втором месте по спросу у женщин –– одежда и обувь (37%), а у мужчин –– бытовая техника и электроника (31%).

В ходе исследования также выяснилось, что 86% россиян всегда замечают скидки, а 64% респондентов считают покупку товаров по акции реальной возможностью сэкономить. Почти каждый пятый россиянин (17%) старается класть в корзину максимальное количество товаров со скидкой.

Забыть про привычный магазин и пойти в другой, если увидят там более привлекательные акции на нужные товары, готовы 80% россиян. При этом четверть опрошенных (24%) никогда не изменяют любимым брендам ни при какой скидке.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Также респонденты рассказали о доверии к скидкам. Согласно опросу, у большинства россиян скидка в 30-40% вызывает больше доверия, чем в 50%, а сидка в 10% интересна только малой части опрошенных (7%). Каждый второй готов обратить внимание на товар только при дисконте в 30% и выше.

Согласно опросу, больших распродаж ждут более половины респондентов (60%). Среди жителей Москвы 27% ожидают Черную Пятницу, и 35% — новогодние распродажи. В Санкт-Петербурге эти доли составляют 18% и 23% соответственно.

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При этом жители Санкт-Петербурга больше москвичей предпочитают сезонные скидки (40% против 35%). Исследование показало, что чем больше город или населенный пункт, тем лояльнее его жители относятся к скидкам и акциям.

«Скорее всего, в этом году из-за пандемии и снижения доходов населения традиционно высокий спрос на товары по сезонным скидкам увеличится, а вот средний чек станет меньше: мы будем покупать больше, но дешевле», — рассказал директор по аналитике «СберМаркета» Дмитрий Зборовский.

При этом он отметил, что интерес россиян к низким ценам с пандемией COVID-19 не связан, так как каждый год большинство клиентов постоянно следит за распродажами ретейлеров и откладывает дорогую покупку, дожидаясь падения цены.

Во время пандемии коронавирусной инфекции в апреле несколько ассоциаций производителей продуктов питания и напитков обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ввести временный запрет на промоакции в торговых сетях и продажу товаров со скидкой. Гендиректор Союзмолока Артем Белов объяснял это тем, что акции со скидками привлекают покупателей, но снижают доходность производителей в ситуации, когда расходы растут.

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