Опрос показал самые популярные товары для покупки со скидкой

Россияне чаще всего покупают со скидкой продукты питания и бытовую химию. Это следует из результатов опроса, проведенного сервисом доставки продуктов и товаров «СберМаркет» совместно с компанией ResearchMe (исследование есть в распоряжении РБК). В опросе приняли участие более 1,6 тыс. пользователей рунета старше 18 лет.

Доля этих категорий среди товаров, которые чаще всего покупают по акции, составляет 45%. После продуктов и бытовой химии на втором месте по спросу у женщин –– одежда и обувь (37%), а у мужчин –– бытовая техника и электроника (31%).

В ходе исследования также выяснилось, что 86% россиян всегда замечают скидки, а 64% респондентов считают покупку товаров по акции реальной возможностью сэкономить. Почти каждый пятый россиянин (17%) старается класть в корзину максимальное количество товаров со скидкой.

Забыть про привычный магазин и пойти в другой, если увидят там более привлекательные акции на нужные товары, готовы 80% россиян. При этом четверть опрошенных (24%) никогда не изменяют любимым брендам ни при какой скидке.