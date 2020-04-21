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Производители продуктов попросили отменить промоакции в магазинах

Правительство должно объявить мораторий на промоакции и скидки на продукты питания в магазинах и торговых сетях. Об этом в письме Михаилу Мишустину попросили производители продуктов и напитков
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Несколько ассоциаций производителей продуктов питания и напитков обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросили премьера принять дополнительные шаги по их поддержке, при этом одна предложенных мер — это временный запрет на промоакции в торговых сетях и продажу товаров со скидкой. Об этом пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с содержанием послания.

По словам гендиректора Союзмолока Артема Белова, акции со скидками привлекают покупателей, но снижают доходность производителей в ситуации, когда расходы растут. Президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что с акциями необходимо бороться рыночными методами, в противном случае могут пострадать все участники цепочки.

Кроме того, производители попросили главу правительства обязать торговые сети ввести мораторий на штрафы и неустойки на несвоевременную поставку товара и поставку его в неполном объеме. Это положение, считают авторы письма, должно быть закреплено в договорах.

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Производители продуктов также попросили усилить господдержку сельхозсектора, в частности снизить максимальную ставку по льготным кредитам с 5 до 2% и увеличить лимиты по таким кредитам. На эти средства сельхозпредприятия закупают корма, ветеринарные препараты, топливо и запчасти для техники, а также минеральные удобрения.

Представитель Сбербанка рассказал изданию, что средняя ставка по таким кредитам находится в районе 3–4%, ее снижение до 2% не позволит банку покрывать риски, уточнил он.

14 апреля руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России вернуться к реализации замороженного проекта Минпромторга, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.

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Авторы инициативы объяснили, что важно сохранение «доступности для населения социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса».

Московские власти не увидели необходимости в этом шаге. Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил, что «надо быть готовым ко всему, но пока эта мера не рассматривается». «Мы не видим причин для ее применения, потому что вся продуктовая сеть магазинов работает стабильно», — объяснил Немерюк.

Он подтвердил, что в московских магазинах в прошлом месяце наблюдался временный ажиотаж и «торговля работала на пределе», однако в апреле ситуация стабилизировалась.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: скидки, продукты, премьер-министр
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