Производители продуктов попросили отменить промоакции в магазинах

Правительство должно объявить мораторий на промоакции и скидки на продукты питания в магазинах и торговых сетях. Об этом в письме Михаилу Мишустину попросили производители продуктов и напитков

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Несколько ассоциаций производителей продуктов питания и напитков обратились с письмом к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором попросили премьера принять дополнительные шаги по их поддержке, при этом одна предложенных мер — это временный запрет на промоакции в торговых сетях и продажу товаров со скидкой. Об этом пишет газета «Ведомости», которая ознакомилась с содержанием послания.

По словам гендиректора Союзмолока Артема Белова, акции со скидками привлекают покупателей, но снижают доходность производителей в ситуации, когда расходы растут. Президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков заявил, что с акциями необходимо бороться рыночными методами, в противном случае могут пострадать все участники цепочки.

Кроме того, производители попросили главу правительства обязать торговые сети ввести мораторий на штрафы и неустойки на несвоевременную поставку товара и поставку его в неполном объеме. Это положение, считают авторы письма, должно быть закреплено в договорах.

Производители продуктов также попросили усилить господдержку сельхозсектора, в частности снизить максимальную ставку по льготным кредитам с 5 до 2% и увеличить лимиты по таким кредитам. На эти средства сельхозпредприятия закупают корма, ветеринарные препараты, топливо и запчасти для техники, а также минеральные удобрения.