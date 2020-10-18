В Иране сообщили о снятии оружейного эмбарго со страны

Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября, теперь страна может продавать и покупать вооружение. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

«Все ограничения в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ирану и Ираном <...> автоматически перестают действовать», — сообщили в дипведомстве.

Материал дополняется