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Политика ,  
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В Иране сообщили о снятии оружейного эмбарго со страны

Оружейное эмбарго в отношении Ирана перестает действовать с 18 октября, теперь страна может продавать и покупать вооружение. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

«Все ограничения в отношении передачи вооружений, связанной с этим деятельности, а также в отношении предоставления финансовых услуг Ирану и Ираном <...> автоматически перестают действовать», — сообщили в дипведомстве.

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Иран оружейное эмбарго
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