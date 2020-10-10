В Красноярском крае сотни литров нефтепродуктов вылились в Ангару

По предварительным данным, разлив топлива произошел при раскачке баржи на базе в городе Кодинске. В воду вылилось около 500 л дизельного топлива. Местные власти ввели режим ЧС

В Кежемском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара. Об этом сообщает краевой главк МЧС.

«С 9 октября введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что силы и средства МЧС не привлекаются, а режим ЧС введен местной администрацией.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Кежемского района сообщили ТАСС, что разлив топлива произошел 2 октября. «На базе (в городе Кодинске) при раскачке баржи произошел разлив топлива, примерно полтонны [разлилось]», — сообщил представитель ЕДДС. В настоящее время производится уборка нефтепродуктов с использованием сорбента.