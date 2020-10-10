В Красноярском крае сотни литров нефтепродуктов вылились в Ангару
В Кежемском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара. Об этом сообщает краевой главк МЧС.
«С 9 октября введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что силы и средства МЧС не привлекаются, а режим ЧС введен местной администрацией.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Кежемского района сообщили ТАСС, что разлив топлива произошел 2 октября. «На базе (в городе Кодинске) при раскачке баржи произошел разлив топлива, примерно полтонны [разлилось]», — сообщил представитель ЕДДС. В настоящее время производится уборка нефтепродуктов с использованием сорбента.