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МЧС предупредило москвичей о мокром снеге и гололедице

Фото:АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве 17–18 октября ожидаются дождь с мокрым снегом и местами гололедица. Об этом предупреждает столичное управление МЧС.

Согласно данным синоптиков Росгидромета, в Москве с 21:00 17 октября начнутся осадки в виде дождя с мокрым снегом в связи с перемещением активного циклона с юго-запада на северо-восток.

Утром в воскресенье, 18 октября, прогнозируется гололедица, осадки продолжатся до 15:00. Более того, с конца 17 октября до конца 18 октября в столице порывы ветра усилятся до 15–20 м/с.

В связи с этим в МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты, деревья и шаткие конструкции. Управляя автомобилем, следует соблюдать скоростной режим, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, напомнили в ведомстве.

ГУ МЧС Москва снег гололедица
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