У главы МИД Бельгии обнаружили коронавирус

Софи Вильмес (Фото: Olivier Matthys / AP)

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Результаты моего теста на COVID оказались положительными. С учетом того, какие меры предосторожности были приняты вне дома, заражение могло произойти в моем семейном кругу», — написала она.

Вильмес также добавила, что от коронавируса никто не застрахован, и попросила своих подписчиков беречь друг друга.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что из-за роста числа заболеваний коронавирусом все бельгийские бары и рестораны с 19 октября будут закрыты на месяц. Кроме того, до 19 ноября в стране вводится комендантский час. Он будет действовать с полуночи до 5:00 утра. Также в течение месяца будет запрещена продажа алкоголя после 20:00.