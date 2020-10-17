Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 77,96 (+0,02) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 91,3 (-0,15) Инвестиции, 16 окт, 13:55
Теннисист Рублев вышел в финал турнира в Санкт-Петербурге Спорт, 17:11 Власти пригрозили ТЦ «Авиапарк» и арендаторам штрафами на ₽1,5 млн руб. Общество, 17:05 Отмена гола на последних минутах лишила «Ливерпуль» победы в дерби Спорт, 17:00 Посол России заявил об отсутствии анализа в отказе США продлить СНВ-3 Политика, 16:51 У главы МИД Бельгии обнаружили коронавирус Общество, 16:39 Кинопродюсер Михаил Зильберман умер на 69-м году жизни Общество, 16:27 СК начал проверку после столкновения машины и самолета в Шереметьево Общество, 16:20 Президент ФРГ Штайнмайер ушел на карантин из-за COVID-19 у охранника Общество, 16:11 «Мосгортранс» расторг договор со своим рекламным партнером из-за долгов Технологии и медиа, 16:04 «Зенит» победил «Сочи» в матче чемпионата России Спорт, 16:04 Азербайджан направил в МИД России ноту из-за визита Милонова в Карабах Политика, 16:00 Секонд-хенд как нацпроект: дайджест шеринга Экономика шеринга, 16:00  КХЛ отменила третий матч рижского «Динамо» из-за коронавируса Спорт, 15:55 В Москве украли икону из храма Успения Пресвятой Богородицы Общество, 15:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

У главы МИД Бельгии обнаружили коронавирус

Софи Вильмес
Софи Вильмес (Фото: Olivier Matthys / AP)

Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Результаты моего теста на COVID оказались положительными. С учетом того, какие меры предосторожности были приняты вне дома, заражение могло произойти в моем семейном кругу», — написала она.

В Бельгии решили закрыть все бары и ввести комендантский час
Общество

Вильмес также добавила, что от коронавируса никто не застрахован, и попросила своих подписчиков беречь друг друга.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сообщил, что из-за роста числа заболеваний коронавирусом все бельгийские бары и рестораны с 19 октября будут закрыты на месяц. Кроме того, до 19 ноября в стране вводится комендантский час. Он будет действовать с полуночи до 5:00 утра. Также в течение месяца будет запрещена продажа алкоголя после 20:00.

В бельгийской провинции Антверпен ввели комендантский час из-за COVID-19
Общество
Фото:Bart Biesemans / Reuters

Чтобы избежать скопления людей в транспорте, власти также распорядились, чтобы компании по возможности перевели своих сотрудников на удаленку.

Читайте на РБК Pro
Дешевая стратегия: как знаменитый дискаунтер Lidl завоевывал Европу «Грабеж средь бела дня»: как изменились запросы студентов MBA — Bloomberg Как бизнесмены в России лично отвечают по долгам контролируемых ими фирм Глава Lamoda Джери Калмис — РБК Pro: «Традиционной торговли больше нет»

Только за последнюю неделю в Бельгии обнаружили около 6 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Всего за время пандемии в стране заразились 191 959 человек.

коронавирус пандемия Бельгия МИД
Материалы по теме
Президент Южной Осетии заразился коронавирусом
Политика
Собянин напомнил о лучшем способе победить коронавирус
Общество
Вакцину от коронавируса «Спутник V» начали испытывать на пожилых
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter