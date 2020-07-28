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В бельгийской провинции Антверпен ввели комендантский час из-за COVID-19

Фото: Bart Biesemans / Reuters
Фото: Bart Biesemans / Reuters

Власти бельгийской провинции Антверпен приняли решение о введении комендантского часа из-за вспышки коронавирусной инфекции, передает телеканал RTFB.

Комендантский час ввели после восьмичасового заседания антикризисного штаба. Новые меры предусматривают запрет на выход из дома с 23:30 до 6:00 по местному времени. Разрешаются только поездки на работу и в больницу.

Кафе и ресторанам запретили работать после 23:00. Всем гражданам старше 12 лет предписано носить медицинские маски, заведения общепита обязаны обеспечить дистанцирование в полтора метра. Кроме того, они должны будут хранить данные каждого посетителя на протяжении четырех недель.

При этом посещать рестораны жителям Антверпена разрешается только в компании членов своей семьи и людьми, с которыми осуществляются регулярные контакты.

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Посещение рынков и магазинов ограничено в провинции получасом. Работодатели должны обеспечить удаленную работу сотрудников, за исключением случаев, когда это невозможно.

В большинстве муниципалитетов запретили все массовые мероприятия, вечеринки, работу досуговых заведений и фитнес-центров.

Согласно последним данным, Антверпен лидирует среди бельгийских провинций по числу заболевших коронавирусной инфекцией — 10 408 случаев. Всего в стране было выявлено более 66,4 тыс. заражений.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, Бельгия, комендантский час, Антверпен
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