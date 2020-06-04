Сильный ветер повалил более 40 деревьев в Москве

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Сильный ветер в Москве повалил 44 дерева, повреждены 25 автомобилей. Об этом РБК сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«За сутки в городе зафиксировано 44 случая падения деревьев, больше всего — в Западном и Южном административных округах, повреждены 25 автомобилей. Пострадавших нет», — заявил Бирюков.

Из-за сильного ливня произошло два локальных подтопления — в транспортном тоннеле Ленинградский на выезде при движении из центра в область и под Ростокинским путепроводом на проспекте Мира.

«На место незамедлительно прибыли аварийные бригады, которые с помощью спецтехники произвели откачку воды и оперативно устранили подтопления», — сказал он.

К ликвидации последствий непогоды привлекались около 200 сотрудников коммунальных служб и более 70 единиц техники.

Накануне ГУ МЧС по Москве предупредило об усилении ветра 3 июня до 15 м/с. В ведомстве рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию на дорогах и при возможности отказаться от поездок на личном транспорте.



Москве и Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и ветра с 14:00 3 июня до 09:00 4 июня.



