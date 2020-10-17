Посольство России сообщило о многочасовом допросе журналиста RT в США

Посольство России в Вашингтоне сообщило на своей странице в социальной сети Facebook, что российского журналиста Константина Рожкова несколько часов допрашивали в аэропорту Нью-Йорка американские спецслужбы.

По данным российского диппредставительства, журналист RT был допрошен 15 октября. В Соединенные Штаты он прилетел для съемок документального фильма об этой стране в преддверии президентских выборов.

«Недовольство представителей госбезопасности вызвало намерение К.Е.Рожкова освещать актуальные события в стране и в целом его работа на внесенный в список иностранных агентов Минюста США канал RT», — говорится в сообщении.

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