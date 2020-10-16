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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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ЕС призвал Россию продолжить трехсторонние консультации по делу MH17

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images
Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

Лидеры стран Евросоюза призвал Россию вернуться к трехсторонним консультациям с Нидерландами и Австралией по делу сбитого на Украине в 2014 году Boeing. Об этом сказано в заявлении по итогам саммита глав государств и правительств стран ЕС.

«Европейский совет призывает Россию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией в связи со сбитым рейсом MH17. Через шесть лет после трагического инцидента 298 жертв и их близкие заслуживают свершения правосудия», — сказано в сообщении.

В совете отметили, что поддерживают все усилия по установлению истины, справедливости и ответственности в соответствии с резолюцией СБ ООН номер 2166.

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Ранее российский МИД назвал предвзятыми и политизированными расследования катастрофы, которые проводят Нидерланды и Совместная следственная группа (JIT). В связи с этим Россия отказалась от трехсторонних консультаций.

Самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины летом 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Объединенная следственная группа, в которую вошли Нидерланды с Австралией, в 2016 году пришла к выводу, что самолет сбили из зенитного комплекса «Бук». По их данным, техника находилась в населенном пункте под контролем самопровозглашенной ДНР и была получена из России. Москва свою причастность к крушению неоднократно отрицала.

Летом 2017 года международная экспертно-журналистская группа Bellingcat обнародовала фото, подтверждающее, что «Бук» был приписан к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде (воинская часть 32 406). Фигурант расследования подтвердил РБК подлинность снимка. Журналисты отметили, что комплекс «Бук» с номером 332 был замечен «в колонне, перемещавшейся в июне 2014 года с базы 53-й бригады в Миллерово у российско-украинской границы».

В Минобороны России заявляли, что сбившая лайнер ракета для «Бука» была изготовлена в Подмосковье в 1986 году и доставлена на Украину, в войсковую часть 20/152. Бригада на территорию России никогда не выводилась, она привлекалась к операции украинских сил в Донбассе с 2014 года, указывали в министерстве. Видеоролики транспортировки «Бука», фигурировавшие в докладе JIT, в ведомстве назвали фальсификацией.

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