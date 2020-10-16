ЕС призвал Россию продолжить трехсторонние консультации по делу MH17

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Лидеры стран Евросоюза призвал Россию вернуться к трехсторонним консультациям с Нидерландами и Австралией по делу сбитого на Украине в 2014 году Boeing. Об этом сказано в заявлении по итогам саммита глав государств и правительств стран ЕС.

«Европейский совет призывает Россию продолжить трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией в связи со сбитым рейсом MH17. Через шесть лет после трагического инцидента 298 жертв и их близкие заслуживают свершения правосудия», — сказано в сообщении.

В совете отметили, что поддерживают все усилия по установлению истины, справедливости и ответственности в соответствии с резолюцией СБ ООН номер 2166.

Ранее российский МИД назвал предвзятыми и политизированными расследования катастрофы, которые проводят Нидерланды и Совместная следственная группа (JIT). В связи с этим Россия отказалась от трехсторонних консультаций.



Самолет Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит на востоке Украины летом 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.



Объединенная следственная группа, в которую вошли Нидерланды с Австралией, в 2016 году пришла к выводу, что самолет сбили из зенитного комплекса «Бук». По их данным, техника находилась в населенном пункте под контролем самопровозглашенной ДНР и была получена из России. Москва свою причастность к крушению неоднократно отрицала.